Khephren Thuram, sì alla Juve: ecco cosa lo ha convinto

Era da tempo che laveniva segnalata sulle tracce di Khephren. Solo ora, però, il francese figlio d'arte è diventato un obiettivo concreto, che peraltro sembra anche molto vicino ai bianconeri, per quanto manchi ancora l'accordo con ilsulle cifre (Cristiano Giuntoli vuole scendere sotto i 20 milioni di euro, magari con i bonus). Che cosa, quindi, ha fatto sì che la trattativa potesse entrare finalmente nel vivo? Come scrive Il Corriere dello Sport, il sì del giocatore ha radici storiche e sentimentali legate all'esperienza in bianconero di papà Lilian, ma è sostenuto anche da una serie di motivazioni ambientali e tattiche.Sicuramente c'entra il modulo di, che peraltro lo ha indicato come primissima scelta per il centrocampo a prescindere da Adrien Rabiot e ora lo sta studiando per bene. In sostanza, se il giovane Thuram si è convinto della proposta della Juve è anche perché ora c'è un tecnico nuovo, un dirigente appena arrivato e una rosa rinnovata, se non rivoluzionata, in un contesto generale di cambiamento reso possibile dal progetto di rilancio voluto dal dt. Adesso non resta che trovare la quadra con il Nizza sul prezzo del cartellino, ultimo tassello di un affare che potrà rendere felici molti (genitori compresi…).





