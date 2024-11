Il 'problema' che vuole risolvere Thuram

Nell'ultimo periodo è stato uno dei più positivi, inoltre durante la sosta non si è mosso da Torino e ha avuto la possibilità di continuare a lavorare alla Continassa. Tutto fa pensare, dunque, chesia candidato a una maglia da titolare per il big match di sabato tra, per affiancare uno tra Manuel Locatelli (favorito) e Nicolò Fagioli.Come racconta Tuttosport, il francese è in cerca di continuità dopo i buoni segnali lanciati di recente, inoltre è del tutto intenzionato a eliminare quanto prima un fastidioso tarlo: quello del goal che ancora non è arrivato, e in questo senso l'allenamento di ieri sembra già averlo aiutato. Thuram è stato infatti tra i marcatori del test in famiglia contro l'Under 17, durante il quale sono andati a segno anche Samuel Mbangula e, quest'ultimo autore di una doppietta. Un'ottima notizia per entrambi i figli d'arte, con l'esterno pronto a "cambiare" ruolo per indossare i panni del centravanti al cospetto del Milan a San Siro e, magari, pure a Birmingham contro l'Aston Villa.