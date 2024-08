Nella conferenza stampa di presentazione Khéphrenha rilasciato delle dichiarazioni relative allae della prima volta in cui il club bianconero si era interessato al centrocampista francese. Di seguito le parole dell'ex- "Hai sentito i riferimenti juventini? Sì, sono d'accordo, anch'io penso di essere destinato alla Juventus. La prima volta che si sono interessati avevo 17 anni ed ero al Monaco. Ma volevo crescere come giocatore prima di arrivare, per questo ho scelto il Nizza. Henry e Vieira mi hanno dato tanti consigli, ci sentiamo, parliamo di calcio, anche sulla Juventus. Quando hanno saputo mi hanno detto: ora la tua carriera sta prendendo il largo. Sono molto riconoscente di questi messaggi, di questi contatti. Non è dovuto, lo fanno a modo loro. Mi fa piacere".