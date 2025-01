Thuram 'in versione The Wall': i voti dopo Atalanta-Juventus

AFP or licensors

Come ha giocato Thuram in Atalanta-Juventus

Di lui si sta parlando un po' meno ultimamente, ma anche nel match di ieri tra Atalanta esi è reso protagonista di una prestazione più che positiva.è ormai una garanzia per il centrocampo bianconero, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. Ecco la sua pagella dopo la sfida al Gewiss Stadium.- Khephren in versione The Wall: respinge tutto ciò che gli capita a tiro. Due salvataggi preziosi nel primo tempo, Scalvini lo mura nella ripresa.- Tampona due volte le incursioni degli avversari dalle parti di Di Gregorio prendendosi i complimenti di capitan Locatelli.

- Due chiusure determinanti su due affondi dei padroni di casa. Ha una bella porzione di campo da coprire.