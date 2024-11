Milan-Juventus: le parole di Thuram in conferenza

"Non ho visto che era una brutta partita. Mi sono trovato bene con i compagni, è stato un buon punto", così Khephren Thuram ha parlato in conferenza dopo Milan-Juventus. Di seguito tutte le dichiarazioni del francese."Era un po’ più difficile giocare senza un vero 9. Wes ha giocato al suo posto, era un centrocampista in più. Con la palla era più facile, ma per fare gol più difficile. Sappiamo che Dusan è importante".- "No, siamo tutti importanti. Quando Fagio, Manu, Wes giocano fanno bene. Oggi gioco io ma siamo tutti importanti, ci sono tante partite"."Ho due idoli, Pogba e Vieira. Poi anche Yaya Touré, sono giocatori che ho sempre visto".