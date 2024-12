Thuram, la battuta al Gran Galà del Calcio sul fratello Khephren

Al Gran Galà del Calcio verranno premiati gli 11 migliori giocatori della passata stagione. Tra i candidati c'è anche l'attaccante dell'Inter, che anche quest'anno si sta rivelando tra i giocatori più in forma della squadra nerazzurra. In occasione dell'evento, il francese ha parlato del momento dell'Inter, spiegando che l'obiettivo è quello di andare più lontano possibile e senza nascondersi sulla. I nerazzurri momentaneamente sono al terzo posto, in attesa di recuperare il match contro la Fiorentina, interrotto dopo il malore accusato da Edoardo Bove.A margine dell'evento, inoltre, Marcus Thuram ha concesso anche una battuta su quanto successo ieri tra Lecce e Juventus. Nel primo tempo, infatti, il fratelloha sbagliato un gol mancando il tap-in vincente in area di rigore, fallendo una buona occasione per il vantaggio. L'attaccante dell'Inter ha prima risposto con un'espressione eloquente, poi ha spiegato: "Lui era arrabbiato?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui