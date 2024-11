I numeri di Thuram



L'omaggio a Pogba

Finalmente, ecco il vero, esattamente come immaginato daall'inizio del suo percorso alla guida della Juventus: un giocatore capace di creare occasioni, di incidere in ogni fase del gioco. Dal recupero palla alle incursioni in area, dalla pressione costante sugli avversari alla capacità di dare ritmo e velocità alla manovra della squadra.E il francese ha risposto al meglio, guadagnandosi i complimenti del mister. "Mi è piaciuto molto come ha giocato - ha dichiarato Motta -, è stato completo. Preciso in difesa e di grande qualità in attacco". Insomma, una prestazione sopra le righe.In settanta minuti, Thuram è stato una forza della natura. Schierato prevalentemente sulla sinistra, la sua heatmap mostra una presenza significativa anche in fase difensiva. Tuttavia, i suoi contributi in attacco sono stati altrettanto fondamentali. Con un’impressionante precisione nei passaggi (85% completati), il 100% dei dribbling riusciti e il dominio nei duelli aerei e a terra, Thuram ha incarnato al meglio la filosofia chiesta da Motta: controllo del campo, recupero immediato della palla e gestione efficace della manovra.un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella Juventus. Al termine della partita, Khephren ha reso omaggio a Pogba, dicendo: "Era il mio idolo, e ora gioco qui come lui". Con l’addio ormai imminente di Paul,. Dopo un infortunio che aveva temporaneamente rallentato il suo percorso, Thuram ora si gode la sua rinascita, commentando: "Sto imparando molto e sono felice di essere qui". Un segnale chiaro della sua crescita e della sua volontà di dimostrare il suo valore con la maglia bianconera. Grazie anche a KT, la Juventus ha ritrovato la sua anima combattiva.