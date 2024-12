Lecce-Juventus, Thuram bocciato dai giornali

Tra i protagonisti in negativo nel match tra Lecce e, che dopo ottime prestazioni vive una serata no. Il centrocampista francese è bocciato in pagella dai giornali."Si divora il vantaggio centrando il palo da due passi in avvio ed è un peccato grave", il commento di Tuttosport che dà 5 a Thuram. Stesso voto del Corriere dello Sport: "Motta lo vuole avanzato, sulla linea dei trequartisti con Koop. Sul suo piede, in maniera rocambolesca, arriva una palla che sarebbe solo da buttare dentro, ma finisce sul palo a Falcone battuto: un’opportunità clamorosa buttata via, anche con un pizzico di sfortuna". La Gazzetta invece dà 5,5 al francese: "L'errore gli resta addosso, più timido, nella ripresa sparisce ed esce".