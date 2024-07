Thuram-Juventus, quando le visite mediche?

Khephren Thuram sarà presto un nuovo giocatore della Juventus. Nelle ultime ore è stato trovato l'accordo definitivo tra il club bianconero e il Nizza. Al club francese andranno 20 milioni di euro più bonus. L'ultimo passo prima dell'annuncio e dell'ufficialità è quello delle visite mediche. Quando le effettuerà?Thuram attualmente è in ritiro per preparare le Olimpiadi insieme alla nazionale francese. Come riferisce Fabrizio Romano, le visite mediche potrebbero svolgersi già questa settimana se Juventus e Nizza riusciranno a scambiarsi in tempo i documenti.