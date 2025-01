Thiago rischia con Cambiaso. Poi Yildiz, Nico Gonzalez e Vlahovic: sarà Juve offensiva? VIDEO

Getty Images

Alla fine, lo rischierà.è stato estremamente chiaro - e pure simpatico - in conferenza stampa, ribadendo come la sua posizione su Andreanon sia cambiata, né dipenda dalle dinamiche in corso, che pur non ha negato. Cambiaso è ancora e a tutti gli effetti un giocatore della Juventus: l'ha visto bene in allenamento, tanto basta per dargli una chance da titolare, nonostante qualche errore di troppo.E' il primo dei due spoiler di una formazione già scelta dal tecnico - l'altro è, perché Perin non è al top -, che vedrà pure Dusanin campo dal primo minuto. Per il resto, tutto da capire. Specialmente la scelta sugli esterni: Nico Gonzalez può giocare dal 1',non si può togliere dal campo, e nemmeno Koopmeiners per l'allenatore. Cosa s'inventerà? Un occhio magari lo darà pure in direzione Champions.