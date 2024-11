Juventus-Torino, le parole di Motta su Vlahovic

Non una nota stonata, ma non tra le più dolci. Il derby di Dusan Vlahovic è stato così: il serbo ha cercato diverse volte il gol ma senza trovarlo, creandosi anche più occasioni durante il match. Dopo 73 minuti in campo è arrivato il cambio con, che è stato subito decisivo con l'assist per il 2-0 di Yildiz. Thiago Motta ha spiegato in conferenza stampa la sostituzione dell'attaccante a 20 minuti dalla fine.- 'Sono scelte tecniche in gestione della partita, per lo stato fisico dei giocatori e le tante partite giocate fino ad oggi. Volevamo cambiare il gruppo durante la gara. Sono contentissimo del lavoro di Dusan così come di tutti gli altri ragazzi'.