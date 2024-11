Nella conferenza stampa pre-Milan, Thiago Motta ha affrontato diverse tematiche, tra cui il momento di alcuni singoli che hanno trovato meno spazio nelle ultime partite. Fagioli e McKennie, due pedine importanti nel progetto bianconero, sono stati al centro delle sue dichiarazioni."Come mai non stanno più giocando? Perché gli altri stanno facendo molto meglio, stanno meglio ed è per questo che giocano. Anche chi è in panchina rimane fondamentale," ha spiegato Motta, sottolineando l'importanza dell'intera rosa.Il tecnico ha poi aggiunto: "Si gioca per 95 minuti. Quando sono entrati, hanno aiutato la squadra. Che siano 90 o 15 minuti, tutti devono essere decisivi. Locatelli e Thuram stanno bene, ma Fagioli e Wes devono continuare a lavorare per aiutare la squadra. Se iniziano, devono far sì che la squadra funzioni nel modo giusto.""Mai stato vicino al Milan. Le fasce sono molto importanti, ma anche noi siamo forti. Sappiamo la loro forza, ma anche nel cuore del gioco è importante quel dominio lì. Hanno giocatori che lo fanno molto bene. Fofana, Reijnders, Loftus. Punto di forza che dà equilibrio alla squadra. Per poter portare la partita dove conviene a noi".