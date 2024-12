non era per nulla tranquillo sabato all'Allianz Stadium, al cospetto delche ha incontrato per la prima volta da avversario. Dopo una serie di episodi che hanno certificato il suo palese nervosismo , il tecnico italo-brasiliano dellaè stato espulso, probabilmente per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro Matteo Marchetti con cui poi si è pubblicamente scusato, ammettendo il suo errore. Per chiarire meglio la vicenda bisogna però attendere il comunicato del Giudice sportivo: da lì si capirà anche se per Motta ci saranno ulteriori strascichi, come una multa o una squalifica di un turno.