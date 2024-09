Sono diversi i cambiamenti nell'undici titolare dellache oggi scenderà in campo contro il, come annunciato a sorpresa da Thiago Motta in conferenza stampa. Possibile che nelle scelte del tecnico abbia inciso anche l'avvicinarsi del secondo impegno stagionale in, a differenza di quanto era successo prima della sfida contro il PSV. Allora, infatti, l'italo-brasiliano aveva rinunciato del tutto al, limitandosi a cambiare il portiere nella prima partita del trittico, come questa volta, e a rimpiazzare Douglas Luiz con Weston McKennie dopo la deludente partita del brasiliano a Empoli.Stavolta Motta ha deciso di gestire la rosa in maniera diversa perché, ha spiegato, "abbiamo avuto una settimana completa di lavoro e ho visto bene tanti giocatori che prima avevo visto, o avevano partecipato, meno. La scelta parte sempre dal campo e in questi giorni ho avuto più informazioni per poter decidere".