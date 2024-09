Rabiot-Juventus, Thiago Motta torna a parlare del giocatore

In conferenza stampa,ha risposto anche ad una domanda sulla situazione di Adrien Rabiot, ancora senza squadra e sulla possibilità di lasciare una porta aperta nel caso il giocatore chiedesse di tornare alla Juventus: "Troppe supposizioni, non mi ha chiamato."L'allenatore della Juventus ha ricordato le parole che aveva usato quando era stato annunciato l'addio al club: "In quel momento avevo detto che gli auguravo il meglio, continuo a pensarlo. Gli voglio bene come ragazzo e come giocatore, ha preso una strada diversa e gli auguro di trovarsi una squadra dove poter essere felice e dimostrare il suo talento".