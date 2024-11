Thiago Motta, nella conferenza stampa pre-Milan-Juventus, ha evidenziato i pericoli rappresentati dalla squadra rossonera, soffermandosi sulle loro qualità in transizione:"È una squadra molto forte in transizione", ha dichiarato. "Dobbiamo fare molta attenzione, che sia Leao, Morata, Loftus-Cheek o Pulisic. A livello collettivo è fondamentale comprendere le situazioni di gioco: sapere quando ricompattarci e non lasciare spazi o profondità, come sempre."Motta ha inoltre spiegato l'importanza del lavoro di squadra per affrontare al meglio i duelli individuali: "Non facciamo una difesa individuale, anche se poi durante la partita può succedere. Devi sempre avere il supporto del compagno e dell’intero collettivo nell’affrontare le giocate dei singoli."Un approccio pragmatico e attento, quello del tecnico bianconero, in vista di una sfida che richiederà massima concentrazione per limitare le armi offensive del Milan.