Thiago Motta parla di Kean: le sue parole

In conferenza stampaha parlato anche diche in estate ha lasciato la Juventus per approdare alla Fiorentina. L'attaccante in questi mesi ha dichiarato che aveva bisogno di cambiare aria. QUI LA CONFERENZA COMPLETA DI MOTTA. Il tecnico ha risposto così alla domanda sull'ex bianconero, che ha segnato proprio contro la Juve all'Allianz Stadium: "Prima della partita anche lui ha detto che ha avuto un periodo difficile e oggi è felice. Voleva cambiare e alla Fiorentina sta bene, niente da aggiungere".