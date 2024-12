Quando torna in panchina Thiago Motta?

Thiago Motta non sarà in panchina, domani sera all'Allianz Stadium, in occasione della sfida tra Juventus e Venezia, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero è infatti stato espulso nel corso del match contro il Bologna ed è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo.Thiago Motta sconterà un turno di squalifica contro il Venezia, ma potrà tornare a sedersi in panchina in campionato il prossimo 22 dicembre contro il Monza. Ovviamente Motta sarà in panchina anche martedì 17 quando a Torino arriverà il Cagliari per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia.