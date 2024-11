ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio strappato dallasul campo del Lille. Di seguito le sue dichiarazioni:"Volevamo un altro risultato, perché abbiamo creato tanto per farlo. La squadra ha fatto una buona prestazione, sono contento di quello che abbiamo fatto. Certe cose possiamo migliorarle, ma nel globale sono soddisfatto della squadra"."In fase offensiva, negli ultimi venti metri oggi potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo è migliorata qualità del gioco. Si vedeva dall'inizio che loro sono una squadra che aspetta e contrattacca, per cui la riaggresione era molto importante. Abbiamo trovato una squadra che sa cosa fa ed è in grande fiducia. Comunque una bella partita, un'ottima prestazione e adesso dobbiamo recuperare in vista dal derby"."Quando subisci goal ci sono sempre degli errori. Attaccando bene e organizzati possiamo evitarli, ma la partita è stata ottima e stiamo dando continuità al nostro lavoro. Era difficile attaccarli internamente perché si chiudevano bene, per questo sfruttavamo maggiormente le fasce. Sono contento della lettura dei ragazzi in campo e della partita che abbiamo fatto. Ora dobbiamo prepare il derby, vogliamo giocarlo al massimo perché è una partita importante"."Stanno bene, sono in forma. Sapevamo che oggi era difficile giocare dentro perché loro aspettavano di recuperare la palla per ripartire. Kenan e Chico sono bravi nell'uno contro uno e hanno le caratteristiche giuste per giocare contro queste squadre. Nel secondo tempo abbiamo trovato spesso l'uno contro uno perché abbiamo alzato il baricentro rispetto alla prima frazione. Abbiamo creato tantissimo, sono soddisfatto".





