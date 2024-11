ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Torino. Per l'allenatore italo-brasiliano si tratta del primo Derby della Mole da tecnico bianconero. Ecco le sue parole:"Il Derby è sempre una partita diversa, speciale per il pubblico e per noi. Dobbiamo fare la nostra partita, fare bene in campo dal primo minuto. Dobbiamo vincere i duelli per mettere una base importante, per fare il nostro gioco e mettere in difficoltà l'avversario. Dobbiamo sfruttare anche la presenza di questo pubblico"."Stiamo facendo meglio fuori casa. Sicuramente i ragazzi vogliono dimostrare tantissimo e tengono tanto a fare una grande partita davanti al nostro pubblico. A volte questa voglia enorme può portarti a fare qualche errore"."Vincere stasera significherebbe che abbiamo fatto bene stasera e meglio del nostro avversario. Il resto lo vedremo"."Ha fatto tutto lui. Si allena molto bene e quando gioca lo fa sempre nel modo giusto e con l'atteggiamento giusto. Tutto ciò è merito di chi lo ha allenato nel settore giovanile e chi l'ha aiutato a crescere. Ma soprattutto è merito suo".