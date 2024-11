ha parlato ai microfoni Sky al termine del Derby della Mole, vinto per 2-0 dallagrazie ai goal, uno per tempo, di. Di seguito le sue parole dopo i tre punti conquistati nella stracittadina.LA PARTITA - "E' importante giocare con equilibrio, abbiamo fatto una buona partita dove portiamo tre punti importanti a casa. Sono contento della prestazione e del risultato, in casa, nel Derby. Ringtazio il nostro pubblico che ci ha dato tantissimo e ne abbiamo bisogno. Non era facile, dico grazie ai giocatori perchè questa era la terza gara della settimana. Abbiamo fatto una partita solida e seria, gestendo bene le energie. Una partita concreta dove abbiamo meritato".WEAH E YILDIZ- "Possono migliorare ancora tantissimo. Molto contento del gol di Kenan, dobbiamo insistere con lui su questo attacco dell'area e a chiudere sul secondo palo. Timo è abituato a farlo. Tutti gli uomini offensivi, compresi Dusan e Koop, hanno fatto molto bene anche la fase difensiva".YILDIZ E CONCEICAO INSIEME SOLO IN CL - "E' casuale, vedo tutti e tre molto bene. Oggi abbiamo iniziato con Timothy che sta vivendo un grande momento. Chico quando è entrato ha aiutato tantissimo. Noi dobbiamo essere ad alto livello tutta la gara, perché in 95 minuti può succedere di tutto. L'abbiamo indirizzata bene e poi chiusa. Nel secondo tempo possiamo cambiare le cose facendo ruotare loro tre ma possono giocare anche insieme. Sono contento del lavoro di loro tre, ma anche di Koop e Dusan nella doppia fase".CENTRAVANTI SENZA VLAHOVIC - "Senza Dusan chi gioca in attacco? Dipende salla partita e dal momento dei nostri giocatori. Oggi Timo l'ha fatto bene, a Lille Kenan l'aveva fatto altrettanto bene ma era stanco. Idem Mbangula con l'Inter. Abbiamo finito senza una punta, oggi, ma con McKennie e Koopmeiners. Dipenderà dal momento di ognuno di loro e dalla partita. Difficile dire un nome, ma in questo momento è impossibile".





