Thiago Motta a Sky: 'La Juve ha una grande storia, per la sconfitta non ci sono scuse. Ora pensiamo all'Empoli'

Le parole dia Sky dopo- "Durante la partita il Benfica ha fatto meglio di noi, nel primo tempo sono stati superiori poi hanno gestito bene, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Ci è mancato arrivare un po' nell'area avversaria, adesso dobbiamo resettare e pensare all'Empoli".- "Dobbiamo valutarlo, è scivolato e ha sentito un punto dietro che gli dava fastidio. Non ha potuto continuare, è entrato Manu e come centrale ha fatto bene, per necessità abbiamo dovuto sistemare i giocatori in altre posizioni a volte. L'importante è che diano la loro disponibilità".

"La sconfitta fa sempre male. Abbiamo una grande storia, quando si perde non ci sono situazioni di cui dobbiamo parlare per giustificarci. La sconfitta è la sconfitta, con il Napoli abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma per vincere dobbiamo fare meglio nei 90 minuti".- "Vedremo, sono due avversarie di livello, che stanno lì a giocare il Playoff per meriti. Nel momento in cui dovremo giocare ci prepareremo, dovremo essere pronti. Manca un po', ora ci concentriamo su domenica".