Il percorso di Saelemaekers



I numeri il ruolo nel gioco di Motta



Perché Thiago Motta lo apprezza



Le voci sulla Juventus

Lacontinua a monitorare il mercato in cerca di rinforzi, e uno dei nomi caldi degli ultimi giorni è quello di Alexis. L'esterno belga, tornato aldopo un anno di prestito al Bologna, potrebbe ritrovare Thiago Motta, suo allenatore al Bologna, ora alla guida della Juventus. Il costo del trasferimento si aggira intorno ai 10 milioni di euro., 24 anni, ha avuto un anno positivo al Bologna sotto la guida di Thiago Motta. Il tecnico italiano ha elogiato l'attitudine del giocatore: "Il lavoro che fa? Parte già dalla volontà del giocatore, del ragazzo, non è mai facile lasciare il Milan per venire al Bologna, vuol dire mettersi in gioco, giocare di più, quando è arrivato doveva meritare un posto, ora se lo merita. Alexis sta molto bene, come tutti i suoi compagni. Lo aiutano per cercare di crescere e migliorare il livello di gioco".Durante la sua stagione al Bologna,ha dimostrato le sue qualità. Con 37 dribbling effettuati, si è posizionato quindicesimo nella speciale classifica della Serie A, competendo con artisti dell'offensiva come Leao, Kvaratskhelia e il suo compagno di squadra Zirkzee. La capacità di Saelemaekers di creare situazioni imprevedibili sulla fascia sinistra è stata un'arma preziosa per il Bologna. Ha subito molti falli – 2.6 a partita secondo Fbref – evidenziando la sua abilità nel guadagnare punizioni pericolose.ha notato un'evoluzione nel gioco del belga: "Ora riesce a sfruttare meglio il cambio di ritmo, quando è arrivato era frenetico". Un esempio della sua crescita è stata la partita contro la Salernitana, dove, con il suo stile provocatorio, ha costretto sei avversari a ricevere ammonizioni, un record nel campionato.ha dimostrato di saper affrontare i propri limiti e migliorare sotto la guida di. È un'ala a cui piace prendere rischi, dribblare non solo per creare vantaggi ma anche per innervosire gli avversari. Questa capacità di giocare sul filo del rasoio è stata affinata, riducendo la superficialità nelle sue scelte di gioco, un difetto che al Milan gli era costato il posto da titolare.L'arrivo diallapotrebbe fornire aun'ulteriore opzione offensiva versatile e dinamica. Il belga potrebbe portare creatività e imprevedibilità alla squadra, caratteristiche che potrebbero rivelarsi cruciali nel corso della stagione. Il costo di 10 milioni di euro sembra un investimento ragionevole per un giocatore che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A.