Sulla sfida contro il Como, l'allenatore della Juventus,, ha sottolineato l'importanza di iniziare la stagione con la giusta mentalità: "Il mio traguardo quest’anno con la Juventus è pensare già alla prima partita di campionato contro una squadra che avrà entusiasmo, perché hanno fatto una buonissima Serie B e tutte le squadre che fanno questo percorso e salgono così in Serie A, normalmente all’inizio della stagione, mantengono questo entusiasmo perché vengono da tante vittorie per salire in Serie A. E noi dobbiamo affrontarli concentrati e determinati per fare una buona prestazione e ottenere il risultato che stiamo cercando."Motta ha evidenziato come il Como, forte del suo recente successo in Serie B, rappresenti un avversario pericoloso, soprattutto nelle prime fasi della stagione. L'entusiasmo derivato dalla promozione e il desiderio di confermarsi in Serie A rendono la squadra lombarda una sfida da non sottovalutare. La Juventus, dal canto suo, dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza e qualità per partire con il piede giusto in questa nuova stagione.