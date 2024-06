Una prefazione speciale, per il nuovo libro di Walter Veltroni, "Numeri 10, incontri con i grandi del calcio". Il giornalista si è avvalso della collaborazione del nuovo allenatore della. Ecco un primo estratto."Ogni allenatore, idealmente, aspira a costruire una squadra che riproduca collettivamente stesse emozioni, stessi sogni, stesse passioni che un numero 10 è in grado di trasmettere, toccando il cuore dei tifosi. È ormai un’idea comune considerare che il calcio di oggi, per l’evoluzione imposta dalla tecnologia e dell’esigenza di un ritmo di gioco sempre più alto, sia un nemico della creatività e in particolare di quella dei numeri 10. Ma io non sono d’accordo”."Sono convinto che sempre nuovi giocatori si imporranno sulla scena calcistica, continuando la tradizione del numero 10, cambiando il corso di una partita con una giocata, esaltando l'amore di milioni di tifosi"Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.