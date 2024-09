E' stata annunciata, pochi minuti fa, la formazione ufficiale con la quale laaffronterà l'Empoli alla Computer Gross Arena. Nel 4-2-3-1 bianconero, oltre agli esordi dal primo minuto di Kalulu, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, la grande sorpresa di giornata riguarda la scelta del portiere: non giocherà, infatti, Michele Di Gregorio. Dopo aver disputato le prime tre partite ufficiali della Juventus, senza subire goal, il portiere arrivato in estate dal Monza si accomoderà inizialmente in panchina: al suo posto giocherà, chiamato a difendere la porta bianconera nel giorno del suo debutto assoluto nella stagione 2024/25.