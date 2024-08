La Gazzetta dello Sport ha intervistato, primo assistente diai tempi del. Ecco le sue parole.- "Ci siamo subito trovati bene. Entrambi ammiravamo le idee di Guardiola: gestione della palla e pressione alta. Il portiere doveva essere il primo attaccante, partecipare al gioco come tutti gli altri. Per Thiago non contavano le vittorie, voleva che la squadra giocasse un bel calcio".- "Lo aveva usato come esempio, per lui non esistevano moduli fissi. Il campo poteva essere inteso anche da una fascia all'altra: con due laterali e sette giocatori in mezzo al campo, compreso il portiere che avviava l'azione. Thiago voleva che i calciatori si muovessero costantemente"- "Spesso, prima delle partite, non voleva che la squadra mangiasse nella mensa del centro sportivo. Sceglieva personalmente un ristorante a Parigi concordando il menù: pasta, carne bianca e frutta. Poi pagava pure il conto. Un vero gentleman. Diceva che i ragazzi dovevano sentirsi come dei professionisti"- "Ho lavorato cinque stagioni nelle giovanili del PSG. Thiago è andato via l'anno dopo. Nessuna esperienza è stata bella e intensa come quella vissuta insieme. Con lo staff parlavamo di calcio 24/7. Pure quando uscivamo a prendere una birra tutti insieme. Non vedo l'ora di fare il tifo per lui in Champions League".