Thiago Motta parla di Vlahovic: cosa ha detto

C'era curiosità per capire cosa avrebbe dettodi cui si è parlato molto dopo la sostituzione all'intervallo contro il Napoli: "Sta lavorando molto bene, per l'attaccante è importante che noi iniziamo il gioco fatto bene da dietro, arrivando in una zona del campo bene, arrivando con gli uomini giusti e mettendolo in condizioni dove possa concludere al meglio possibile".Sul serbo e in generale la fase offensiva della Juventus il tecnico ha aggiunto: "Ha bisogno della squadra come la squadra ha bisogno di lui, sta facendo bene in tante altre cose. Non sono preoccupato, la fase offensiva non è solo un giocatore ma tutta la squadra".