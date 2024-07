Le parole di Thiago Motta

L'esaltazione del talento

Quella di oggi sarà una giornata importante alla Cotinassa. Il motivo è molto semplice, Dusanritorna a Torino dopo le vacanze post. Pian piano dunque stanno rientrando i giocatori che erano stati impegnati nella competizione e quello dell'attaccante è forse il più atteso,"Prima la critica fa parte del lavoro e va accettata, è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra e di uno spirito di squadra. Quando questo funziona, i talenti emergono da soli". Con queste parole il nuovo tecnico della Juventus si è espresso su Vlahovic . L'attaccante serbo ha avuto una seconda stagione complicata, ma nella seconda ha ritrovato lo smalto ed è risultato decisivo nella vittoria dellaOra il giocatore tornerà a Torino e sarà a disposizione del tecnico. Le qualità dell'attaccante non sono mai state messe in discussione e lo stessolo ha definito come un grande giocatore.. La giusta alchimia tra questi due elementi potrebbe essere la base per vedere un Dusancome ai tempi di Firenze.Le parole didunque sembrano far intendere ad un Dusanpiù centrale nel progetto tecnico, dunque con un ruolo da finalizzatore puro e non come pivot su cui fare affidamento per tenere palla e far risalire la squadra come visto nelle ultime due stagione con



