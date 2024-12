Le parole dia Prime Video:SUL CONFRONTO CON ALLEGRI - "Se mi da fastidio il confronto tra la mia Juve e quella di Allegri? Niente mi dà fastidio, accetto tutti, sempre che siano giudizi onesti, ripeto, accetto perfettamente, solo che io non entro in questa storia, non guardo tantissimo, penso al mio lavoro, a migliorare la squadra, ad aiutare i giocatori in un modo o nell'altro, che possono tutti i giorni allenarsi bene, giocare bene, poter alzare il nostro livello, tutto il resto per me conta relativamente molto poco