Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus: la firma

Lasi appresta a dare il benvenuto a un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo dicome allenatore. Tra martedì e mercoledì è prevista la firma sul contratto che legherà l'ex centrocampista a doppia nazionalità italiana e brasiliana al club bianconero, segnando così l'inizio ufficiale della sua avventura sulla panchina della Vecchia Signora.A raccontarlo è Fabrizio Romano.Con l'arrivo die i movimenti di mercato in corso, la Juventus si prepara a una stagione di rinnovamento e ambizioni elevate. L'obiettivo è tornare a essere competitivi sia in Italia che in Europa, e le mosse strategiche di mercato saranno cruciali per raggiungere questi traguardi. La firma di Thiago Motta segna l'inizio di questo nuovo percorso, e i tifosi bianconeri attendono con ansia di vedere come si svilupperà la nuova era sotto la sua guida.La prossima settimana sarà quindi decisiva per definire i contorni della Juventus 2024-25, con la speranza che le nuove strategie e gli acquisti possano riportare il club ai vertici del calcio mondiale.