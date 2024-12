Ilguarda già alla prossima finestra di mercato, puntando su Viktorper rinforzare l’attacco. Parallelamente, Joshuaè al centro dell’interesse della, che cerca un numero nove con caratteristiche diverse rispetto a Dusan Vlahovic., ex tecnico del Bologna, sarebbe però pronto a riabbracciarlo, mentre anche il Napoli monitora la situazione. I partenopei, infatti, potrebbero inserire nell’affare il cartellino di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, per agevolare l’operazione. La corsa a Zirkzee si preannuncia dunque accesa, con diversi club pronti a darsi battaglia per assicurarsi il giovane attaccante olandese.