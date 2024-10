"Se a inizio stagione avessero detto ache si sarebbe trovato in questa situazione di classifica e di progressi fatti sul campo probabilmente non ci avrebbe creduto", scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sui primi mesi della Juventus con il tecnico italo brasiliano.La squadra, si legge, ci ha messo poco ad assimilare i suoi concetti nonostante su certe cose ci sia stata una netta rottura con il passato come il difendere in avanti e avere sempre il pallone. Il dato delle zero sconfitte pur avendo già giocato tre big match (Roma, Napoli, Lazio) è indice di grande equlibrio. La Juventus è una delle 9 squadre in giro per l'Europa ancora imbattute ed è la miglior difesa con un solo goal subito.