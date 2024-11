Thiago Motta a Prime VIdeo:COSA SI PORTA VIA - Un punto sicuro, squadra che continua a giocare compatta con equilibrio. Oggi contro una squadra più o meno come il Milan con interpreti diversi, la stessa idea, quando eravamo aperti parte in contropiede veloce e cerca l'attaccante in posizioni difficili. Noi abbiamo concesso poco è chiaro abbiamo creato poco, abbiamo giocato con equilibrio per non dare all'Aston Villa quello che voleva. Una buona prestazione, continuiamo a lottare per la qualificazione.KOOPMEINERS - Fino a oggi contro lo Stoccarda la partita più difficile per noi. Koop sta giocando in una posizione non semplice, si vede il cambio del giocatore quando viene più indietro e vede più il gioco, anche in nazionale gioca così. In questo momento, con chi abbiamo, deve dare il suo contributo in una fase più alta e offensiva, lo può faare e lo ha già fatto. Un giocatore speciale, diverso, può fare tanti ruoli e trasmette tantissimo. Sono contentissimo di averlo, mi dà tranquillità, ogni tanto mi viene di cambiarlo ma è difficile, dentro al campo aiuta tantissimo.OBIETTIVO - Ogni partita, con la nostra identità e idea, vogliamo sempre vincere. Abbiamo 3 partite per la qualificazione, un momento importante dove dobbiamo giocare ogni partita al massimo provando a vincere. I conti li facciamo all'ultima partita. Avremo tante partite da giocare, ogni partita la faremo al massimo