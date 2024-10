Come ha reagito laalla prima sconfitta stagionale, quella contro lo Stoccarda? La vera risposta arriverà domenica sera nel derby d'Italia contro l', cheha preparato in questi giorni spiegando ai suoi ragazzi dei concetti semplici ma, allo stesso tempo, fondamentali: sono questi, secondo lui, i momenti in cui bisogna dimostrare di essere forti, di essere uomini pronti a guardare in faccia la realtà senza avere il timore di vivere con razionalità la sconfitta, che fa parte del gioco. L'allenatore, come racconta Tuttosport, ha dunque esortato i giocatori a pensare positivo e voltare pagina, al fine di dare il massimo domenica al Meazza contro l'Inter.