Okay, tutto bene. E adesso? Adesso è tempo di reazioni, come sempre accade dopo le azioni. Vanno insieme e prendono ogni direzione possibile. Il fatto è chesarà il prossimo allenatore della Juve, ed è pure ufficiale . Ebbene: non ha generato solo entusiasmo, in alcuni persino sorpresa, in altri semplicemente curiosità.Nel mirino è finito anche (ironicamente) l'annuncio della stessaattraverso i: mille palloni che scorrono le scale dello Stadium per unirsi al centro. Si legge:. Thiago e Motta. Per qualcuno è diventato "", pure simpaticamente.C'è chi l'ha visto come un, c'è chi invece si è concentrato sul campo, ora di nuovo al centro: "L'annuncio sobrio della Juve per annunciare Thiago Motta a molti non ha suscitato entusiasmo - scrive Grazy -. Dietro a quel pallone che rotola verso il campo c'è tutto il modo di pensare di Thiago e della sua tesi fatta per diventare allenatore. Il pallone al centro di tutto".