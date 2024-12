Le parole diin conferenza stampa:DELUSO - "Non siamo contenti del momento in campionato, dopo una partita come quella di oggi, con il risultato che non è un risultato che stiamo cercando in questo momento, contro una squadra che ha fatto il suo. Con tutto il rispetto noi in questo momento sicuramente dovevamo fare una prestazione migliore e un risultato diverso. Scudetto? Mai parlato e non è il momento di farlo. Momento di continuare, stare insieme, dalla prossima partita cambiare. Tre giorni fa sembrava andasse tutto a meraviglia, ora no. Nel nostro equilibrio, consapevoli che non è la prestazione che dobbiamo fare, dobbiamo continuare a migliorare e cambiare questa storia".