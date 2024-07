è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della, ricalcando le orme di papà Lilian, il quale ha vestito la maglia bianconera dal 2001 al 2006. A legare padre e figlio d'arte, però, c'è anche un curioso aneddoto che richiama in prima persona la figura di. Proprio così perché il nuovo tecnico bianconero sarà il prossimo allenatore di Khephren, ma potrà anche dire di aver giocato insieme a suo padre. Tutto incredibilmente vero.Thiago Motta e Lilian Thuram, infatti, sono stati compagni di squadra nella stagio e 2006/07 con la maglia del Barcellona. In quell'annata, infatti, i blaugrana ingaggiarono Thuram dalla Juventus a seguito della retrocessione del club bianconero in Serie B causa Calciopoli. E così i due si ritrovarono in Catalogna. Al termine di quella stagione Thiago Motta passò all'Atletico Madrid, mentre Thuram rimase un altro anno in blaugrana prima di ritirarsi.