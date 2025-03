Il silenzio, i cori contro la dirigenza e i fischi a Koopmeiners: Juventus-Verona vissuta dai tifosi

Getty Images

La reazione dei tifosi bianconeri durante Juventus-Verona

Nel primo tempo il silenzio, a tratti quasi agghiacciante. A inizio ripresa, invece, subito un grido, forte e chiaro, già sentito nel corso della contestazione di ieri sera e poi ribadito - con parole diverse - sugli striscioni apparsi prima della partita all'Allianz Stadium I tifosi dellasono tornati a contestare la dirigenza e purenel match contro il Verona , utilizzando parole forti ad esprimere, ancora una volta, rabbia e disappunto per la piega che ha preso di recente la stagione bianconera, dopo la doppia eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia.

Koopmeiners fischiato all'ingresso

Non è bastato, insomma, un primo tempo tutto sommato positivo per tranquillizzare i tifosi, ancora sul piede di guerra. Tutti si aspettano di più da giocatori, allenatore e dirigenza, anche e soprattutto in questa serata che deve necessariamente portare una vittoria per consentire alla Juve di credere davvero in qualcosa di più grande del quarto posto.Dentro la contestazione ci finisce anche Teun Koopmeiners in prima persona. Il centrocampista olandese, partito dalla panchina, è subentrato nel corso del secondo tempo e non è stato accolto in maniera positiva dall'Allianz Stadium, o almeno da una parte dei tifosi. Sono arrivati infatti i fischi per l'ex Atalanta nel momento in cui è entrato. Un segnale chiaro del momento difficile che sta vivendo a Torino.