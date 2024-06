Cristiano Giuntoli non ha la palla di cristallo e non può assicurare a Thiago Motta che nei prossimi due mesi non arriverà una proposta indecente per Matias. Tuttavia, il dirigente toscano e l’allenatore hanno concordato un cambio di strategia. L’idea è di fare cassa con altri giocatori, a partire dal sacrificabile Federico(contratto in scadenza nel 2025, con il Manchester United interessato), dal gioiellino Deane da altri giocatori considerati in uscita (Kean, McKennie, Milik, Kostic…). In questo modo, si spera di poter trattenere l’argentino Soulé.