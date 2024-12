Nonostante i recuperi di Dusan Vlahovic, Nicolò Savona e Vasilije Adzic, l’infermeria della Juventus continua a presentare assenze pesanti. Rimangono infatti indisponibili i lungodegenti Bremer e Cabal, ai quali si aggiungono Nico Gonzalez, Weston McKennie, Douglas Luiz e Arkadiusz Milik.In conferenza stampa, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha commentato la situazione con la solita lucidità:“Speriamo che tornino il più in fretta possibile, vedremo per le prossime. Sfortuna? Non credo né nella fortuna né nella sfortuna. Ho la mia idea, e ne avete parlato tante volte, ma la mia opinione non cambia. Mi concentro su ciò che posso migliorare per il gioco, la squadra, e il miglior livello possibile. Tutto il resto non lo posso controllare”.Un approccio pragmatico, che evidenzia l’attenzione del tecnico verso il miglioramento continuo, piuttosto che verso eventi al di fuori del suo controllo.