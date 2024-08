Torna Weston, per la Juventus. E la risposta di Thiagoin conferenza stampa riguardo al reintegro del centrocampista americano spiega tutti i motivi che hanno portato a questa scelta."McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani avremo 19 giocatori a disposizione per affrontare la partita, ma solo 11 possono iniziare. Ho la possibilità di fare 5 cambi, non di più. La squadra sta bene, ha svolto una buona preparazione, e abbiamo visto tutto quello che volevamo. Siamo pronti per affrontare la partita di domani".4o