Si può mettere in discussione l'operato difino a questo momento? Certo che si può. Anzi: si deve, se si vuole essere intellettualmente onesti. Quanto visto con il City dovrebbe essere la normalità, quanto visto con il Venezia dovrebbe essere invece l'eccezione. E invece le due situazioni sono praticamente opposte: abbiamo visto più partite come quella di ieri, e molte meno come quella contro il Manchester.Di chi è la colpa? Di tutti e forse di nessuno. Cioè: dei momenti che hanno composto questa stagione, delle assenze, delle contingenze. E naturalmente delle scelte, quelle che Thiago Motta non ha mai messo in discussione, neanche solo per un minuto.Dalla posizione di Koopmeiners alle difficoltà negli ultimi minuti. C'è stato spazio persino per la rabbia, nella conferenza post partita di ieri sera: "Facciamo fatica contro le squadre chiuse". Ma ai "perché" non ha risposto.