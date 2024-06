Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi - a brevissimo -firmerà il contratto che lo legherà allaper i prossimi tre anni. Il vertice decisivo con il club bianconero, rappresentato da Cristiano Giuntoli, e l'agente dell'allenatore non si svolgerà a Torino, bensì a, la città portoghese a poca distanza da Lisbona dove l'ex tecnico del Bologna ha una casa ed è in vacanza con la sua famiglia. L'annuncio del suo approdo sulla panchina della Vecchia Signora, poi, è previsto per la giornata di domani . Lo riferisce Sportitalia.