, nel corso di un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport, ha parlato anche di, tecnico che durante il ritiro avrebbe spinto per la sua permanenza alla. Di seguito le dichiarazioni di Soulé:"E' una persona squisita. Mi è sempre stato vicino, mi ha supportato, allenato e dato tanti consigli.. La verità è che Thiago voleva che io restassi alla Juve, mi vedeva benissimo nei suoi piani e nel suo attacco. Ma ormai la decisione della Juve era stata presa: servivo per fare cassa, l’ho accettato e a quel punto non vedevo l’ora di andare via. Non rimpiango nulla della mia esperienza alla Juve dove sono stato benissimo, giusto quell’addio a gennaio inaspettato".