Le parole di Thiago Motta postVLAHOVIC - Sta bene non ha nessun problema. Un buon primo tempo, ha aiutato la squadra cercando la profondità anche se oggi c'era poca profondità. Tim è entrato bene, abbiamo fatto una buona prestazione, siamo arrivati fino agli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare.WEAH - Nel primo tempo spesso siamo andati tutti in profondità, Tim poteva alternare, uno in profonfità e l'altro in appoggio per poi attaccare. Ognuno ha aiutato la squadra con le sue caratteristiche.GLI 0-0 - Quando uan squadra si mette indietro non è facile per nessuno, siamo arrivati fino lì, abbiamo qualità. La strada è giusta e poi il cambio ritmo, attacco della profndità, i tiri da fuori quando troviamo una squadra che copre in area di rigore. Abbiamo tanti giocatori con queste caratteristiche, la strada è giusta.SENZA MEZZE MISURE - Per vincere qualcosa in più e meglio possiamo fare. Abbiamo trovato squadre forti che sanno giocare, i nostri hanno fatto una buna prestazione, non possiamo essere contenti del risultato, entriamo sempre per vincere. La strada però è quella lì, per tanto tempo abbiamo messo il Napoli dietro e dobbiamo migliorare negli ultimi metri.KALULU - Una buona partita, sa leggere molto bene lo spazio da occupare. Un giocatore che ha delle situazione dove può arrivare in area avversaria, dà aiuto in difesa, utile e sta bene, si sta allenando bene. Da Pierre mi aspetto questo come da tutti.