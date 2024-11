Juventus, il messaggio di Motta sul mercato

Tra i mille problemi fisici in casae la preparazione per la partita contro il Lecce, c'è stato un piccolo spazio anche per parlare di mercato nella conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia del match. Perché in fondo, le questioni sono connesse. Gli infortuni porteranno Cristiano Giuntoli a operare più di quanto immaginava a gennaio e il campo non può non risentire della situazione attuale.La domanda, sul mercato, non è stata però sul difensore da prendere o su cosa potrà succedere a centrocampo tra movimenti in entrata e in uscita. Il tema a cui ha dovuto rispondere il tecnico è quello dell'attacco.Sul mercato c'è sempre molta sintonia con la società, non è il momento di parlare di mercato". Ecco, linea condivisa con la dirigenza bianconera quindi, ma c'è forse qualcosa in più dietro questa risposta.Sicuramente non c'era la volontà di parlare di mercato alla vigilia di una sfida che la Juventus non può sbagliare e Thiago se l'è cavata con "c'è sempre sintonia con la società". La società, a parole, è stata chiara, o meglio,. E qui, una piccola differenza con le parole di Thiago Motta c'è, perchéha preferito lasciare il discorso in generale rimettendo la palla nelle mani della società.