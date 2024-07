I primi appuntamenti di Thiago Motta alla Juventus

Juve, le date di raduno e ritiro

, pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina della. Il tecnico italo-brasiliano, come vi abbiamo raccontato , è atterrato all'aeroporto diintorno alle 19.40 di oggi, domenica 7 luglio: scortato dalla Polizia, è stato subito raggiunto da alcuni membri della società bianconera. Il suo volo era in leggero ritardo, ma tutto è andato per il meglio.Cosa prevede, ora, il programma di Thiago Motta? Il nuovo allenatore della Juve è atteso già in serata a Torino, dove domani insieme al suo staff si sottoporrà alle visite di rito al JMedical e avrà modo di godersi il primo bagno di folla con l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi.Il raduno della squadra - a ranghi ridotti, considerando i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali - è previsto per mercoledì 10 luglio, dopodiché i bianconeri si sposteranno in Germania per il training camp presso il quartier generale di Adidas a Herzogenaurach, che si svolgerà dal 20 al 26 luglio con amichevole finale al Max-Morlock Stadion, contro i padroni di casa del Norimberga.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui