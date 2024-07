Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano delLorenzoha parlato anche di, ora sulla panchina delladopo la straordinaria cavalcata che la scorsa stagione ha portato i rossoblù fino in Champions League. Ecco il suo commento: "Partiamo da una base altissima grazie a Thiago Motta. Ci ha lasciato una crescita importante, anche in termini di ambizione e mentalità. Ma Vincenzo Italiano mi ha stupito per disponibilità e mentalità, e anche per alcune situazioni di gioco come la costruzione dal basso".