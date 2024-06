Juventus, quando arriva Thiago Motta

L'annuncio ufficiale arriverà in settimana (mercoledì e giovedì i giorni più probabili, a Borsa chiusa). È quindi ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'approdo sulla panchina delladi, pronto a firmare un contratto fino al 2027 con stipendio da 3,5 milioni di euro più bonus. Non è escluso - ma nemmeno scontato - che il tecnico possa fare un blitz a Torino nei prossimi giorni, anche se poi si presenterà alla Continassa ai primi di luglio, in anticipo rispetto al raduno del 10.Ciò che è certo è che - come ribadisce La Gazzetta dello Sport - l'era di Thiago Motta alla Juve è già cominciata a suon di telefonate, valutazioni e confronti sulla costruzione della squadra e sull'organizzazione dell'annata: staff, preparazione, amichevoli e ritiro in Germania dal 20 al 26 luglio. In attesa di definire l'esatta composizione della rosa, di sicuro i bianconeri saluteranno il 3-5-2 e ripartiranno dal 4-2-3-1/4-3-3, e dunque dalle ali di attacco, per cui sarà importante capire quale piega prenderà la situazione di Federico, destinato a cambiare aria subito in caso di mancato rinnovo.